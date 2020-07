17.07.2020, PP Oberfranken



Aufgebrochenen Tresor sichergestellt

NEUENMARKT, LKR. KULMBACH. Nachdem bereits der bei einem Einbruch in die Apotheke entwendete signalrote Skoda Fabia sichergestellt wurde, fand Donnerstagnachmittag eine Spaziergängerin auch noch den entwendeten Tresor. Die Kripo sucht weiter nach Zeugen.

Kontakt zur...

Wie bereits berichtet, entdeckte eine aufmerksame Zeugin bereits Mittwoch das bei dem Einbruch zwischen dem 11. Juli 2020 und dem 13. Juli 2020 entwendete Fahrzeug im Neuenmarkter Ortsteil See.

Nun meldete sich am Donnerstagnachmittag erneut eine Spaziergängerin bei der Polizei. Sie hatte in einem Waldstück, nahe der Ortschaft Eggenreuth im Landkreis Kulmbach, den aufgebrochenen, 100 Kilogramm schweren Tresor entdeckt. Beamte des Kriminaldauerdienstes konnten den Tresor zweifelsfrei dem vergangenen Apothekeneinbruch zuordnen. Die Kripobeamten stellten den Tresor zur Spurensicherung sicher. Hierzu musste die Feuerwehr bei der Bergung unterstützen. Aufgrund der Situation am Fundort, gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter den Tresor in dem Waldstück mittels brachialer Gewalt geöffnet hatten.



Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet weiterhin um Unterstützung aus der Bevölkerung und hat folgende Fragen:

Wer hat Personen wahrgenommen, die mit dem auffälligen roten Skoda Fabia zwischen dem 11. Juli 2020, 13 Uhr, und dem 15. Juli 2020, 15 Uhr, im Kulmbacher Landkreis unterwegs waren?

Wer hat verdächtige Wahrnehmung im Ortsteil See, in der Nähe der dortigen Glascontainer an der Abzweigung nach Reutlashof, gemacht und/oder hat Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen, die sich verdächtig verhielten und/oder Gegenstände umluden?

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge nach dem Einbruch in und um Eggenreuth festgestellt und/oder Personen bemerkt, die sich im dortigen Waldgebiet auffällig verhielten?