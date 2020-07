14.07.2020, PP Oberfranken



Gestohlener Skoda nach Apothekeneinbruch sichergestellt

NEUENMARKT, LKR. KULMBACH. Nach einem Einbruch am vergangenen Wochenende, bei dem Unbekannte einen verbauten Tresor und den signalroten Skoda Fabia einer Apotheke entwendetet hatten, entdeckte eine aufmerksame Zeugin das Fahrzeug.

Aufgrund eines Presseartikels meldete die Frau am Montagnachmittag der Polizei den verdächtig abgestellten roten Skoda Fabia im Ortsteil See. Beamte der Kriminalpolizei stellten das Fahrzeug in der Nähe der dort befindlichen Glascontainer, direkt an der Abzweigung nach Reutlashof, sicher. Nach umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen wird der Wagen wieder an den Eigentümer ausgehändigt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter den Skoda zum Abtransport des Tresors vom Tatort genutzt hatten und ihr Diebesgut später in ein anderes Fahrzeug umluden.

Die Kripo Bayreuth sucht weiterhin nach Zeugen und hat folgende Fragen:

Wer hat Personen wahrgenommen, die mit dem auffälligen roten Skoda Fabia zwischen dem 11. Juli 2020, 13 Uhr, und dem 13. Juli 2020, 8 Uhr, in Neuenmarkt und der näheren Umgebung unterwegs waren?

Wer hat verdächtige Wahrnehmung im Ortsteil See, in der Nähe der dortigen Glascontainer an der Abzweigung nach Reutlashof, gemacht und/oder hat Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen, die sich verdächtig verhielten und/oder Gegenstände umluden?