13.07.2020, PP Oberfranken



Tresor und Apothekenfahrzeug entwendet

NEUENMARKT, LKR. KULMBACH. Hohen Schaden verursachten Täter am vergangenen Wochenende bei einem Einbruch in eine Apotheke in Neuenmarkt. Sie entwendeten einen Tresor und das auffällig rote Firmenfahrzeug. Die Kripo Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Zwischen Freitag, 11. Juli 2020, zirka 13 Uhr, und Montag, 13. Juli 2020, 8 Uhr, brachen die unbekannten Täter in das Geschäft in der Schützenstraße ein. Dort rissen sie den Tresor samt Inhalt aus der Wand und nahmen ihn mit. Zudem stahlen sie den auffällig roten Skoda Fabia der Apotheke. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen „KU-WF3“ angebracht. Das Fahrzeug ist in gelber Schrift mit dem Namen des Unternehmens beklebt. Die Polizisten vermuten, dass die Täter das Fahrzeug zum Abtransport des schweren Tresors genutzt haben. Insgesamt erbeuteten die Unbekannten Utensilien und Bargeld im fünfstelligen Eurobereich. Bei dem Einbruch verursachten sie einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Kriminalbeamten aus Bayreuth haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen.