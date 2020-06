16.06.2020, PP Oberfranken



Mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

A9 / BAYREUTH. Eine Vielzahl an Verstößen stellten Verkehrspolizisten am Montagnachmittag bei der Kontrolle eines 39-Jährigen auf der Autobahn A9 fest. Die Polizisten beendeten die Fahrt an Ort und Stelle.

Gegen 15 Uhr fiel den Beamten der Bayreuther Autobahnpolizei auf der A9 ein älterer Mercedes mit Münchner Zulassung auf, der Richtung Berlin fuhr. Die Polizisten überprüften die angebrachten Kennzeichen und stellten fest, dass diese vor kurzem in München geklaut wurden. Bei der Kontrolle des Fahrers aus Berlin an der Anschlussstelle Bayreuth-Süd stellten die Beamten noch weitere Verstöße fest. Der Berliner hatte keinen Führerschein und der von ihm benutzte Mercedes war nicht zugelassen und nicht versichert. Zudem stand der Mann unter Drogeneinfluss. Nach seinen Angaben habe der 39-Jährige den Mercedes gekauft und wollte sich die lästigen Formalitäten einer ordentlichen Zulassung ersparen. Die Polizisten stellten das Fahrzeug sicher und brachten den Fahrer zur Blutentnahme. Gegen ihn wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichendiebstahl, Urkundenfälschung und einer Fahrt unter Drogeneinfluss ermittelt.