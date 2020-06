11.06.2020, PP Oberfranken



Falsche Polizeibeamte erbeuten hohen fünfstelligen Eurobetrag

KULMBACH. Mit der Masche des „Falschen Polizeibeamten“ erbeuteten Trickbetrüger am vergangenen Wochenende und am Montag einen hohen fünfstelligen Eurobetrag. Die Oberfränkische Polizei warnt erneut eindringlich vor diesem Phänomen.

weitere Infos:

Am vergangenen Wochenende erhielt eine 81-jährige Anwohnerin des Ortsteils Ziegelhütten in Kulmbach einen Anruf eines angeblichen Hauptkommissars der Kriminalpolizei Kulmbach. Dabei erzählte ihr der Anrufer eine Geschichte, die der „echten“ Polizei als altbewährte Masche dieser Betrüger bereits bestens bekannt ist.

Angeblich sei bei festgenommenen Einbrechern eine Liste mit verschiedenen Namen und Adressen aufgefunden worden. Dabei sei auch ihre Adresse aufgetaucht. Der angebliche Hauptkommissar sorge sich um ihren Besitz und fragte nach vorhanden Wertgegenständen und Geldbeständen. Laut dem falschen Polizeibeamten würden sogar die örtlichen Bankangestellten mit den Einbrechern zusammenarbeiten. Er überzeugte die 81-Jährige, ihr gesamtes Geld abzuheben und an einen „Polizisten“ zu übergeben.

Die eingeschüchterte Frau leistete den Anweisungen Folge und übergab in mehreren Treffen einen hohen, insgesamt fünfstelligen Eurobetrag an eine fremde Person. Die Betrüger hatten die Dame in der Folge um ihr gesamtes Erspartes gebracht.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.



Leider handelt es sich bei diesem Fall um keinen Einzelfall. Immer wieder versuchen Betrüger mit dieser oder ähnlichen Maschen an das Geld ihrer Opfer zu gelangen.

Aus diesem Anlass wiederholen wir als Oberfränkische Polizei folgende Ratschläge: