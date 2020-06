07.06.2020, PP Oberfranken



Serverraum im Vollbrand

KULMBACH. Geschätzt 36.000 Euro Sachschaden entstand am Samstagnachmittag bei einem Brand in Kulmbach, als eine defekte Klimaanlage den Serverraum einer IT-Firma in Schutt und Asche legte.

Kurz nach 15 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Notruf über den Brand bei der IT-Firma am Kressenstein in Kulmbach ein. Als die Feuerwehr eintraf, stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Serverraum der IT-Firma in Flammen stand. Den Ermittlungen der Kulmbacher Polizei zufolge war ein technischer Defekt an einem Klimagerät ursächlich für den Brand. Diesen konnte die Feuerwehr allerdings rasch unter Kontrolle bringen. Durch das Feuer entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 36.000 Euro. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude. Zu größeren Einschränkungen für den Straßenverkehr kam es während des Einsatzes nicht.