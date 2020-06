04.06.2020, PP Oberfranken



Graffiti-Serie geklärt

COBURG. Einen Sachschaden im fünfstelligen Euro Bereich verursachte ein Graffiti-Sprayer in Coburg in den letzten vier Monaten an 155 verschiedenen Tatorten. Die Coburger Polizei ermittelte jetzt einen 40-jährigen Tatverdächtigen und sucht nach weiteren Geschädigten.

Seit Anfang Februar brachte der Sprayer an Hausfassaden, Brückenbauwerken, Bushaltestellen, Stromverteilerkästen und Mülleimern im gesamten Coburger Stadtgebiet seine Sprayer-Tags „SEI", „ZEI" und „531" an. Insgesamt entstand hierdurch ein Sachschaden von mindestens 85.000 Euro. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen kamen die Coburger Polizisten letztendlich dem 40-jährigen Coburger auf die Spur. Im Rahmen einer gerichtlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten umfangreiches Beweismittel sicher.