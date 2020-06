02.06.2020, PP Oberfranken



Drogenhändler bei Wohnungsdurchsuchung festgenommen - Haftbefehl erlassen

BAMBERG. Wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln muss sich nun ein 22 Jahre alter Mann aus Bamberg verantworten, den Beamte der Operativen Ergänzungsdienste aus Bamberg vergangene Woche festnahmen. Inzwischen erging gegen den Drogenhändler auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Untersuchungshaftbefehl.

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

Nach umfangreichen Ermittlungen in der Rauschgiftszene geriet der 22-jährige Bamberger ins Visier der Polizisten. Dabei verdichteten sich die Hinweise, dass der Mann Betäubungsmittel weiterverkauft. Die Staatsanwaltschaft Bamberg erwirkte daraufhin einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes im Stadtgebiet. Am Donnerstag vergangener Woche suchten die Beamten den 22-Jährigen zu Hause auf und durchsuchten seine Wohnräume. Dabei entdeckten die Ermittler in den Zimmern gut ein halbes Kilo Haschisch und Marihuana, das teilweise bereits verkaufsfertig portioniert verpackt war. Zudem hatte der Bamberger mehrere zehntausend Euro Bargeld daheim deponiert, das mutmaßlich aus mehreren Rauschgiftgeschäften stammt. Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher und nahmen den tatverdächtigen Drogendealer vorläufig fest. Die Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Bamberg. Gegen den Mann erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Untersuchungshaftbefehl. Inzwischen sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt ein, während die Ermittlungen der Drogenfahnder zu möglichen Hintermännern des Rauschgiftdealers andauern.