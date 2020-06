01.06.2020, PP Oberfranken



Sachbeschädigung am Bogenschießplatz

MITWITZ, LKR. KRONACH. Im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagfrüh verursachten bislang Unbekannte einen Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrages auf dem Bogenschießplatz bei Schnitzerswustung. Die Polizei Kronach ermittelt und bittet auch um Zeugenhinweise.

Kontakt zur...

Am Sonntagvormittag entdeckten die Verantwortlichen des Bogenschießclubs das von den Tätern hinterlassene Chaos im Bereich der Vereinshütte am Rande des Übungsgeländes. Mehrere Schaumstoffzielscheiben und Sitzgarnituren lagen im Umkreis verteilt und waren mit Farbe besprüht. Darüber hinaus hatten die Unbekannten versucht, gewaltsam in die Hütte einzudringen.