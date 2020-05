26.05.2020, PP Oberfranken



Mehrfacher Widerstand nach Fahrradkontrolle

BAMBERG. Einen größeren Polizeieinsatz löste die Verkehrskontrolle eines betrunkenen Radfahrers Montagnacht in der Bamberger Innenstadt aus. Mehrere Personen mischten sich in die polizeilichen Maßnahmen ein und leisteten Widerstand.

Gegen 22 Uhr wollte eine Streifenbesatzung der Bamberger Polizei einen 21-jährigen Radfahrer in der Straße „Grüner Markt“ kontrollieren, da dieser ohne Licht unterwegs war. Zunächst ignorierte er die Aufforderung der Beamten, hielt aber letztendlich doch an. Als die Polizisten den Mann kontrollierten, mischten sich zwei Freunde des Radfahrers ein. Die Beamten mussten die beiden Männer mehrfach und energisch darauf hinweisen, dass diese den Abstand einhalten und die Kontrolle nicht stören sollen. Als sich die Männer beruhigt hatten, kam nun ein 41-jähriger Unbeteiligter auf die Beamten zu und filmte die Kontrolle mit seinem Handy. Diese Straftat wurde durch die Streifenbeamten unterbunden, wobei der Mann erheblich Widerstand leistete, als sie dessen Handy beschlagnahmten. Auch der kontrollierte Radfahrer ging nun auf die Polizisten los, beleidigte diese und leistete ebenfalls Widerstand. Dessen zwei Freunde versuchten, ihn zu befreien. Die Polizisten mussten Pfefferspray einsetzen und nahmen mit Unterstützung mehrerer Streifen insgesamt drei Personen in Gewahrsam. Bei dem Radfahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, da er mit über 1,5 Promille stark alkoholisiert war. Die Polizei ermittelt gegen vier Personen wegen eines Tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der junge Radfahrer muss sich zudem wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr verantworten.