10.05.2020, PP Oberfranken



Zu beschäftigt für den Feueralarm

HOF. Weil er zu sehr mit seiner Spielkonsole beschäftigt war, bemerkte am frühen Sonntagmorgen ein 44-jähriger Bewohner nicht, dass es in seiner Wohnung brannte. Erst die alarmierten Einsatzkräfte machten den Mann darauf aufmerksam.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden am Sonntagmorgen, gegen 2 Uhr, zu dem Feueralarm in der Hofer Ernst-Reuter-Straße gerufen, nachdem Bewohner des Mehrfamilienhauses Qualm und den Alarm des Rauchmelders aus einer Wohnung bemerkt hatten. Es war für die Einsatzkräfte mit dem Schlimmsten zu rechnen, nachdem es bereits aus der Wohnung heftig herausqualmte und auch niemand öffnete. Die Wohnungstür mussten sie deshalb gewaltsam öffnen. Doch die Situation, die sie in der Wohnung vorfanden, sorgte wohl auch bei den bereits erfahrenen Helfern für Erstaunen. Der 44-jährige Wohnungsinhaber saß nämlich seelenruhig auf seinem Wohnzimmersessel und widmete sich mit Kopfhörer ausgerüstet seiner Spielekonsole, während in seiner Wohnung der Rauchmelder heulte und vor lauter Qualm kaum noch ein Meter Sichtweite vorhanden war. Völlig vertieft in das Spiel und reichlich unter dem Einfluss des Alkohols stehend, hatte der Mann wohl ganz das zwischenzeitlich völlig verkohlte Essen auf dem Herd vergessen. Die Situation konnte durch Öffnen der Fenster, Abstellen des Herdes und Entsorgung der angebrannten Lebensmittel durch Feuerwehrmänner bereinigt werden.



Als der 44-Jährige vom Rettungsdienst versorgt werden sollte, reagierte der Mann erst einmal renitent. Verständlich, hatte man ihn doch völlig abrupt aus dem Spiel gerissen…! Deshalb bedurfte es noch einiger Überredungskunst bis sich der Mann seinen Helfern widmete, um sich untersuchen zu lassen. Die Wohnung, die sich auch sonst in einem nicht sonderlich gepflegten Zustand befand, wurde von den Beamten verschlossen. Ob überhaupt ein Schaden entstanden ist, muss eine spätere Besichtigung ergeben.