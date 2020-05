05.05.2020, PP Oberfranken



Jungbäume beschädigt und herausgerissen

STEGAURACH, LKR. BAMBERG. Unbekannte beschädigten in den vergangenen Wochen mehrere Jungbäume in einem Waldstück bei Stegaurach. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Kontakt zur...

Zu der Sachbeschädigung an Jungbäumen kam es zwischen dem 18. April und dem 2. Mai in einem Waldstück nahe der Brunnenstraße in Stegaurach. Unbekannte hatten hier bei fünf Bäumen die Rinde beschädigt, weitere fünf Bäume wurden abgeknickt bzw. herausgerissen.