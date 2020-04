29.04.2020, PP Oberfranken



Polizist stoppt führerlosen Kleintransporter

HOF. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort war am Dienstagvormittag ein Polizeibeamter aus Hof, als er einen führerlosen, wegrollenden Kleintransporter im Stadtgebiet bemerkte und mit seinem Streifenwagen Schlimmeres verhinderte.

Ein 34 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Hof betanke an einer Tankstelle in der Kulmbacher Straße seinen Kleintransporter und ging anschließend zum Bezahlen in das Kassengebäude. Allerdings hatte der Mann offenbar vergessen, dass er sein Fahrzeug gegen Wegrollen sichert. Der Kleintransporter rollte deshalb das leichte Gefälle in Richtung August-Mohl-Straße hinab. Ein Beamter der Hofer Polizeiinspektion, der sich in der Nähe befand, bemerkte den führerlosen Wagen und stellte geistesgegenwärtig den Streifenwagen in den Weg des rollenden Kleintransporters. Dem beherzten Eingreifen des Beamten ist es wohl zu verdanken, dass kein größerer Schaden entstand oder gar Menschen zu Schaden kamen.



Am Kleintransporter entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Schaden am Streifenwagen dürfte bei etwa 5.000 Euro liegen. Zudem rammte der Kleintransporter zwei Werbetafeln, hier dürfte der Sachschaden bei etwa 500 Euro liegen.