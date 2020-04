16.04.2020, PP Oberfranken



Unbekannte Geldabheber gesucht

BAMBERG. Wegen Computerbetruges sucht die Kriminalpolizei Bamberg derzeit nach mindestens zwei Unbekannten. Die Männer hatten Mitte Februar 2020 eine fremden EC-Karte für Geldabhebungen an verschiedenen Geldausgabeautomaten eingesetzt. Die Kripobeamten bitten um Mithilfe.

Wie die Ermittlungen ergaben, hob zunächst einer der Unbekannten am Sonntag, 16. Februar 2020, um kurz nach 3 Uhr, bei dem Geldausgabeautomat am Mainfrankencenter, in der Straße „An der Breitenau“, mit der EC-Karte eines 47 Jahre alten Bambergers 1.000 Euro ab.

Ein weiterer, derzeit noch unbekannter Mann, versuchte mit dieser Karte dann gegen 5.30 Uhr in der Hautpwachstraße, am Rathausgebäude, ebenfalls Bargeld zu bekommen, was jedoch misslang. Auch zwei weitere Abhebungsversuche um 5.38 Uhr in der Franz-Ludwig-Straße, beim Einkaufszentraum „Quartier an der Stadtmauer‘“ und gegen 12 Uhr, erneut am Geldautomat am Mainfrankencenter, blieben erfolglos.



Im Rahmen der Ermittlungen des Fachkommissariats der Kripo Bamberg veröffentlichen die Beamten nun Bilder der Überwachungskameras von den beiden Männern und bitten die Bevölkerung um Mithilfe.



Gesuchte Tatverdächtige, Foto: Polizei