16.04.2020, PP Oberfranken



Unbekannter schlägt Person nieder – Zeugen gesucht

BAYREUTH. Ein bislang Unbekannter schlug am frühen Mittwochmorgen in der Bayreuther Innenstadt einen Mann nieder und flüchtete. Der Verletzte musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Bayreuth-Stadt bittet um Mithilfe.

Am Mittwochmorgen, gegen 5 Uhr, ging ein 43-jähriger Bayreuther von seiner Wohnung in der Kulmbacher Straße zu einer nahegelegenen Garage im Bereich der Brücke über dem Mistelbach. Nach dem Öffnen des Garagentores schlug von hinten eine unbekannte Person dem Bayreuther unvermittelt mit einem nicht bekannten Gegenstand auf den Kopf. Trotz Gegenwehr schlug der Täter noch mehrere Male in Richtung Kopf des Opfers. Einige Schläge wehrte der 43-Jährige ab, bevor er erneut am Kopf getroffen wurde und zu Boden ging. Der Angreifer ergriff daraufhin die Flucht, während sich das Opfer in seine Garage flüchtete und die Polizei verständigte. Durch die Tat erlitt der 43-Jährige diverse Verletzungen im Kopfbereich und musste durch den Rettungsdienst in ein Bayreuther Krankenhaus verbracht werden.

Ein Zeuge konnte den Vorfall aus der Ferne beobachten und verständigte ebenfalls die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen der Bayreuther Polizei verlief ergebnislos.



Durch das Opfer und den unbeteiligten Zeugen wird der Täter wie folgt beschrieben:

männlich

zirka 25 bis 35 Jahre alt

zirka 175 Zentimeter groß und schlank

trug bei der Tat eine dunkle Hose, eine dunkle Kapuzenjacke, einen schwarzen Schal sowie eine schwarze Wollmütze

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer kann Angaben zur Tat oder dem Täter machen?

Wer hat am Mittwochmorgen zwischen 4.30 Uhr und 5.30 Uhr im Bereich Kulmbacher Straße, Höhe Mistelbach, Beobachtungen gemacht?

Wem ist am Mittwochmorgen in diesem Bereich oder in der Bayreuther Innenstadt eine verdächtige, dunkel bekleidete Person aufgefallen?