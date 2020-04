04.04.2020, PP Oberfranken



Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS. Drei Verletzte und rund 17.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Freitagabend auf der Staatsstraße 2204 zwischen Herreth und Unnersdorf.

Gegen 19.15 Uhr war der 29 Jahre alte Fahrer eines grauen Audi aus dem Landkreis Hassberge auf Höhe Neuhof unterwegs und überholte an einer unübersichtlichen Stelle einen vor ihm fahrenden Traktor. Sein Auto stieß dabei mit dem Mazda der ihm entgegenkommenden 51-jährigen Fahrerin zusammen. Beide versuchten noch auszuweichen, konnten den Zusammenstoß allerdings nicht mehr verhindern. Die Fahrerin des Mazda und ihre 52-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in die Kliniken Bamberg und Coburg. Der 29 Jahre alte Unfallverursacher war in seinem Auto eingeklemmt und musste von der eingesetzten Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er kam anschließend mit schweren Verletzungen ins Klinikum Lichtenfels und wird dort stationär behandelt.



Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg kam ein Gutachter zur Unterstützung der Lichtenfelser Polizeibeamten bei Unfallaufnahme vor Ort. Im Auto des 29-Jährigen entdeckten die Polizisten ein sogenanntes Butterfly-Messer. Da der Besitz eines solchen Messers verboten ist muss sich der 29-Jährige deshalb zusätzlich zur Straftat der Gefährdung des Straßenverkehrs auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die Feuerwehren Bad Staffelstein, Stadeln, Kaltenbrunn, Unnersdorf, Nedensdorf und Ebensfeld waren mit insgesamt etwa 50 Männern und Frauen im Einsatz. Die Staatsstraße war im Zuge der Unfallaufnahme für insgesamt vier Stunden gesperrt.