22.03.2020, PP Oberfranken



Polizisten beim Auflösen einer Corona-Party beleidigt

BAMMERSDORF, LKR. FORCHHEIM. Wegen mehrerer Delikte muss sich nun eine Gruppe von Männern verantworten, die am Samstag bei einer verbotenen sogenannten Corona-Party die einschreitenden Polizeibeamten beleidigte.

Samstagnacht erhielt die Polizei Forchheim eine Mitteilung, wonach an einem Wochenendhaus bei den Pferdekoppeln eine private Corona-Party stattfinden soll. Tatsächlich konnten an der besagten Örtlichkeit vier, nicht in häuslicher Gemeinschaft lebende, Personen angetroffen werden. Die Männer im Alter von 42 bis 51 Jahren sprachen dem Alkohol zu und verhielten sich auf Ansprache unkooperativ und uneinsichtig. Die Versammlung wurde von den Polizisten aufgelöst und zwei Betroffene wegen Zuwiderhandlung gegen die vorläufige Ausgangsbeschränkung angezeigt. Einen 50-Jährigen erwartet darüber hinaus ein Strafverfahren wegen Beleidigung, weil er die eingesetzten Beamten als Missgeburten bezeichnet hatte.