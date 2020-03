10.03.2020, PP Oberfranken



Untersuchungshaft nach Tritten gegen den Kopf

COBURG. Drei junge Männer gerieten am Sonntagabend am Coburger Theaterplatz in Streit. Zwei davon schlugen und traten auf ihren Kontrahenten ein, so dass dieser kurz das Bewusstsein verlor. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erging am Montag Haftbefehl gegen die beiden Tatverdächtigen.

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

Gegen 18.45 Uhr trafen die zwei jungen Männer aus dem Landkreis Coburg auf den 19-Jährigen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es vor dem Hintergrund einer Beziehung zu einem nicht vor Ort anwesenden Mädchen zum Streit. Die zwei Tatverdächtigen schlugen ihr Gegenüber nieder und traktierten den Mann in der Nähe der Bushaltestelle „Theaterplatz“ mit Fäusten und Fußtritten. Dabei sollen sie auch gezielt gegen den Kopf des am Boden Liegenden getreten haben. Als eine Passantin die beiden Schläger anschrie, dass sie aufhören sollten, ergriffen diese die Flucht. Mit mehreren Polizeistreifen fahndete die Coburger Polizei nach den Verdächtigten und nahm diese kurz darauf im Stadtgebiet fest. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Coburg in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Coburg. Der Verletzte musste sich in einem Krankenhaus ärztlich versorgen lassen, erlitt aber nur leichte Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Coburg beantragte Haftbefehl gegen die beiden jungen Männer wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Seit Montag befinden sich die zwei Tatverdächtigen in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Coburg dauern an.