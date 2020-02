23.02.2020, PP Oberfranken



Scheibe zertrümmert und sich selbst verletzt

SELB, LKR. WUNSIEDEL. Vielleicht hat er wenigstens im Nachgang aus seinem eigenen Verhalten gelernt, als ein 27-jähriger Betrunkener am frühen Sonntagmorgen eine Glasscheibe einschlug und sich dabei schwer an der Hand verletzte.

Der Mann aus Selb zerschlug am Sonntag, gegen 1.15 Uhr, vermutlich aus Zerstörungswut mit seiner Faust die Glasscheibe einer Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße. Er hatte dabei offensichtlich nicht bedacht, dass er sich bei seinem Tun selbst verletzten könnte. Und so kam es auch, durch die Scherben erlitt der Mann eine nicht unerhebliche Verletzung an der rechten Hand und kam mit dem Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung ins Selber Krankenhaus.



Ein Grund für sein Handeln dürfte wohl auch in seinem Alkoholkonsum zu suchen sein, da ein bei ihm durchgeführter Alkotest einen Wert von über 2,6 Promille ergab. Neben der Anzeige wegen Sachbeschädigung, muss der Selber nun auch für den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro aufkommen.