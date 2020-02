23.02.2020, PP Oberfranken



Maskierter überfällt Tankstelle - Zeugen gesucht

STRULLENDORF, LKR. BAMBERG. Ein bislang unbekannter Räuber überfiel am späten Samstagabend eine Tankstelle in Strullendorf. Die Polizei fahndet derzeit mit einem Großaufgebot nach dem Flüchtigen und bittet um Zeugenhinweise.

Kontakt zur...

Gegen 21 Uhr betrat der vermummte Täter die Tankstelle in der Bamberger Straße in Strullendorf und forderte vom Angestellten mit einer vorgehaltenen Schusswaffe das Bargeld aus dem Kassenbestand. Der Räuber, der sich während des Überfalls die Kapuze eines Pullis über den Kopf gezogen und sein Gesicht mit einem schwarzen Tuch verdeckt hatte, erbeutete einige hundert Euro. Er flüchtete anschließend zu Fuß vom Tankstellenareal.



Die Einsatzzentrale der Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Täter mit allen verfügbaren Streifenbesatzungen ein. Neben einem Polizeihund war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Bislang ergaben sich keine weiteren Anhaltspunkte zum Räuber und dessen Fluchtweg. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Bamberg hat noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.



Der männliche Räuber wird wie folgt beschrieben:

geschätzte 190 Zentimeter groß und schlank

sprach deutsch

trug eine grauen Kapuzenpulli und blaue Jeans

während der Überfalls hatte er sich ein schwarzes Tuch ins Gesicht gezogen

Vorsicht, der Täter hatte beim Überfall eine Schusswaffe dabei!

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt auf Hochtouren und bittet um Hinweise:

Wer hat am Samstagabend im Bereich der Tankstelle in der Bamberger Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem ist der Räuber bei seiner Flucht aufgefallen?

Wer kennt eine Person, auf die die genannte Beschreibung zutrifft?