18.02.2020, PP Oberfranken



Junge Männer nach Schlägerei und Raub in Haft

COBURG. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Donnerstagabend zwischen mehreren Männern und einem 53-Jährigen. Die Unbekannten schlugen den Mann nieder und flüchteten. Im Rahmen der Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Zwei Tatverdächtige stellte die Polizei Coburg im Verlauf des Abends. Sie sollen nach der Schlägerei auch einen Autofahrer im Stadtgebiet überfallen haben. Am Freitagmittag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl gegen die beiden jungen Männer.

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

Gegen 20.30 Uhr gerieten fünf männliche Personen mit dem 53-Jährigen aus dem Landkreis Coburg auf dem Gelände einer Tankstelle in der Niorter Straße aus bislang unbekannter Ursache in Streit. In dessen Verlauf schlugen einige Personen auf den Mann ein und flüchteten im Anschluss. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen und Unterstützung eines Polizeihubschraubers nach der Gruppe. Die Suche nach den Schlägern verlief zunächst ohne Erfolg. Der 53-Jährige musste sich in ärztliche Behandlung begeben, erlitt aber nach derzeitigen Erkenntnissen nur leichte Verletzungen.



Im weiteren Verlauf des Abends hielten gegen 23.15 Uhr zwei junge Männer einen 27-jährigen auf, der mit seinem Fiat die Hindenburgstraße entlang fuhr. Nachdem der Autofahrer gestoppt hatte und ausgestiegen war, schlugen die beiden Verdächtigen auf ihn ein und forderten seinen Autoschlüssel. Der Coburger erlitt hierbei Verletzungen im Gesicht, die eine ärztliche Behandlung im Krankenhaus erforderten. Aufmerksame Zeugen verständigten den Polizeinotruf und halfen dem Mann. Zwei Männer verfolgten sogar einen der Täter, der zu Fuß die Flucht ergriff, und brachten ihn zum Tatort zurück. Nach dem Eintreffen der Polizei ergab sich im weiteren Verlauf der Ermittlungen der Verdacht, dass die Festgenommenen auch an der Schlägerei in der Niorter Straße beteiligt waren. Die umfangreichen Ermittlungen übernahm in beiden Fällen die Kriminalpolizei Coburg. Am Freitag beantragte die Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl gegen die zwei Tatverdächtigen wegen des Verdachts des versuchten Raubes und der gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil des Autofahrers. Die beiden Männer befinden sich inzwischen in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.