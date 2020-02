07.02.2020, PP Oberfranken



Mit entstempeltem Auto und betrunken zur Polizei

LUDWIGSSTADT, LKR. KRONACH. Offensichtlich nicht mit der Aufmerksamkeit der Polizeibeamten gerechnet, hatte ein Autofahrer, der mit entstempelten Kennzeichen am Wagen und zudem betrunken zur Polizei in Ludwigsstadt fuhr.

Bereits Anfang der Woche hatten die Polizeibeamten aus Ludwigsstadt die am Wagen des Mannes angebrachten Kennzeichen wegen einer abgelaufenen Hauptuntersuchung auf Anordnung entstempelt. Am Donnerstag fuhr der Fahrzeughalter mit den entstempelten Kennzeichen am Auto „vorsorglich“ zur Wache, um mitzuteilen, dass er einen Termin für die Hauptuntersuchung erhalten habe. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand, was ein Alkoholtest auch bestätigte. Die Polizisten stellten daraufhin den Führerschein aufgrund des Ergebnisses noch vor Ort sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Gegen den Mann wurden nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstößen nach der Fahrzeugzulassungverordnung eingeleitet. Bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft darf der Mann jetzt kein Kraftfahrzeug mehr fahren.