03.02.2020, PP Oberfranken



Beziehungsstreit eskaliert – Senior aus Forchheim in Untersuchungshaft

FORCHHEIM. Weil er versucht haben soll, die Wohnung seiner getrennt lebenden Ehefrau in Brand zu setzen, erging am Sonntagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl gegen einen 79-Jährigen aus Forchheim.

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

Der Senior und seine 78-jährige Ehefrau bewohnen unterschiedliche Stockwerke in einem Forchheimer Mehrfamilienhaus. Seit kurzem befindet sich das Paar in Trennung. Am Samstag, gegen 8.30 Uhr, soll der Mann nach derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Bamberg in alkoholisiertem Zustand versucht haben, Feuer im Eingangsbereich der Wohnung der Frau zu entfachen. Dies konnte glücklicherweise rechtzeitig verhindert werden. Es blieb bei einem Sachschaden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Eurobetrages. Die Staatsanwaltschaft Bamberg und die Kriminalpolizei ermitteln nun wegen des Verdachts der versuchten besonders schweren Brandstiftung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erging Haftbefehl gegen den Senior, der sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt befindet.