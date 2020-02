02.02.2020, PP Oberfranken



Unfallflucht mit hohem Schaden – Verursacher flüchtig

REDWITZ A.D. RODACH, LKR. LICHTENFELS. Die Vorfahrt eines 37-Jährigen missachtete am Samstagabend der bislang unbekannte Fahrer eines BMW. An der Hauptstraße kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Wie sich herausstellte, waren seine Kennzeichen gestohlen. Die Polizei Lichtenfels ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 17.30 Uhr war der 37-jährige aus Marktgraitz mit seinem VW Passat und zwei weiteren Fahrzeuginsassen auf der Hauptstraße in Richtung Marktgraitz unterwegs. Ein dunkelblauer BMW Touring, der aus der Straße „Tiefe Gasse“ kam, missachtete seine Vorfahrt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher rammte die Beifahrerseite des VW und schob diesen auf den angrenzenden Gehweg und gegen eine Straßenlaterne. Die drei Personen im Passat blieben unverletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 14.000 Euro. Der dunkelblaue BMW flüchtete nach dem Zusammenstoß über die Steinleite und die Hauptstraße Richtung Bundesstraße B173. Die Polizisten aus Lichtenfels stellten an der Unfallstelle ein Fahrzeugkennzeichen des Flüchtigen fest und dass dieses durch die Polizei Jena wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben ist.