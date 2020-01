18.01.2020, PP Oberfranken



Telefonbetrüger erbeuten hohe Bargeldsumme

COBURG/OBERFRANKEN. Nahezu täglich versuchen Trickbetrüger mit verschiedenen Maschen am Telefon in ganz Oberfranken ihr Glück. Während die Angerufenen in den meisten Fällen den Betrugsversuch erkennen, händigte in den vergangenen Tagen eine Seniorin den Tätern einen hohen Bargeldbetrag aus. Die Oberfränkische Polizei warnt erneut vor den dreisten Betrügern.

Die 72-Jährige aus Coburg erhielt mehrere Anrufe einer angeblichen Kriminalbeamtin, die der Seniorin durch eine geschickte Gesprächsführung glaubhaft machte, dass ihr Erspartes zur Aufklärung einer Straftat überprüft werden müsse. Hierzu sollte die Angerufene ihr Bargeld einem Kollegen der vermeintlichen Kriminalbeamtin übergeben, der das Geld direkt an der Wohnadresse der Seniorin abholte. Die als überzeugend echt auftretenden, aber falschen Polizeibeamten, erbeuteten auf diese Weise von der Coburgerin mehrere zehntausend Euro Bargeld. Von den Betrügern fehlt bislang jede Spur.

Warnung der Polizei

Egal, welche der vielfältigen Maschen, ob falscher Polizeibeamter, Enkeltrick, Gewinnversprechen oder falscher Microsoft-Mitarbeiter, die Betrüger am Telefon auch anwenden: Ihr Ziel ist es ausschließlich an das Bargeld der Angerufenen zu gelangen.

Damit den Ganoven dies nicht gelingt, beachten Sie bitte folgende Tipps: