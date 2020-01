09.01.2020, PP Oberfranken



Paar nach Drogenschmuggel in Haft

SCHIRNDING, LKR. WUNSIEDEL. Bei der Kontrolle eines in Amberg wohnenden Paares stellten Beamte der Grenzpolizei Selb am Montagabend fest, dass der Mann und seine Begleiterin Crystal aus der Tschechischen Republik nach Bayern schmuggeln wollten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof befinden sich der 37- und die 52-Jährige nun in Untersuchungshaft.

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

Gegen 19.45 Uhr kontrollierten die Polizisten die beiden Zugreisenden, die sich auf dem Rückweg aus der Tschechischen Republik nach Bayern befanden. Aufgrund ihres nervösen Verhaltens durchsuchten die Fahnder den Mann und seine Begleiterin. Schließlich räumte die 52-Jährige ein, Crystal in ihrem Körper versteckt zu haben. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Betäubungsmittel im zweistelligen Grammbereich. Die Kriminalpolizei Hof übernahm die weiteren Ermittlungen. Unter Federführung der Staatsanwaltschaft Hof und in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Amberg erfolgte später auch eine Durchsuchung der gemeinsamen Wohnung des Paares. Hierbei fanden die Polizisten weitere Drogen. Am Dienstag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Haftbefehl gegen die beiden 37- und 52-jährigen, wegen Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Beide Personen befinden sich inzwischen in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten in Haft.