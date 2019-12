24.12.2019, PP Oberfranken



Weihnachtsbaum steckte in Stoßstange fest

HOF. Zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag bei Hof, als sich ein verlorener Weihnachtsbaum in den Stoßfänger eines Autos bohrte.

Kontakt zur...

Gegen 17.15 Uhr fuhr der 48-jährige Fahrer eines Citroen auf der Bundesstraße B15 in Richtung Rehau. Kurz vor der Abzweigung zur Bundesstraße B2 in Richtung Konradsreuth lag plötzlich ein Weihnachtsbaum auf der Fahrbahn, der kurz vorher offensichtlich von einem Fahrzeug gefallen war. Der Citroen-Fahrer konnte dem Hindernis nicht mehr ausweichen und stieß mit der Front gegen den Tannenbaum, der sich in die Stoßstange bohrte. Am Auto entstand dadurch ein Sachschaden von über 1.000 Euro und es war nicht mehr fahrbereit.