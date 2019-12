20.12.2019, PP Oberfranken



Einbruch in Secondhandladen

KRONACH. Einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag erbeuteten Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in der Straße „Blumau“. Sie drangen in den dortigen Gebrauchtwarenladen ein und hinterließen bei der Suche nach Beute einen hohen Sachschaden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalbeamten verschafften sich die Täter in der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße B85. Sie durchsuchten mehrere Räume und öffneten mit entsprechendem Werkzeug auch einen Tresor. Nachdem sie das Bargeld daraus erbeutet hatten, setzten sie die Räumlichkeiten unter Wasser und flüchteten. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht zu beziffern werden, dürfte aber nach einer ersten Einschätzung im fünfstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung.