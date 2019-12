17.12.2019, PP Oberfranken



Reifenpanne mit weitreichenden Folgen

A9 / GEFREES, LKR. BAYREUTH. Weitreichende Folgen hatte am Montagabend ein technischer Defekt an einem Kleintransporter, der auf der Autobahn A9 bei Gefrees unterwegs war.

Gegen 20.25 Uhr fuhr am Montagabend ein 42-jähriger Pole auf der A9 in Richtung Berlin. In der Ausfahrt zum Parkplatz Streitau lösten sich, aufgrund technischer Ursache, das linke Hinterrad und ein Metallteil vom Kleintransporter des Mannes. Das Rad und das Metallteil wurden auf die Fahrbahn der A9 geschleudert. Das lose Rad traf schließlich den Seat eines 60-jährigen Mannes aus dem Landkreis Weilheim-Schongau. Dieser geriet mit seinem Wagen dadurch ins Schleudern, krachte mehrfach in die Betonleitwand und kam erst einige hundert Meter weiter zum Stehen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An seinem Auto entstand Totalschaden und Trümmerteile des Autos verteilten sich über die gesamte Fahrbahn. Insgesamt fünf nachfolgende Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren über verschiedene Trümmerteile hinweg. Dadurch wurden die Fahrzeuge teilweise erheblich beschädigt. Da sich unter den Fahrzeugen auch ein vollbesetzter polnischer Reisebus befand, kann von Glück gesprochen werden, dass es keine weiteren Verletzten gab.



Die A9 musste für die Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Berlin mehr als eine Stunde komplett gesperrt werden. Hierdurch entstand ein Rückstau bis hinter die Anschlussstelle Marktschorgast. Danach konnte der Verkehr über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Erst kurz vor 3 Uhr morgens konnte die Autobahn, nach Reinigung und Freigabe durch die Autobahnmeisterei Münchberg, wieder auf allen Spuren befahren werden. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von deutlich über 50.000 Euro.



Die Bergung der am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurde dadurch erschwert, dass einige Verkehrsteilnehmer im Stau keine ausreichend breite Rettungsgasse gebildet hatten, sodass die verständigten Abschleppdienste große Schwierigkeiten hatten, zur Unfallstelle zu gelangen.