Lastwagen-Plane wehte auf die Gegenfahrbahn

A9 / MÜNCHBERG, LKR. HOF. Glücklicherweise nur Sachschaden entstand am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A9 nahe Münchberg, als sich die Plane eines bislang noch unbekannten Lastwagens löste und auf die Gegenfahrbahn wehte. Die Verkehrspolizei Hof bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 12.35 Uhr befuhr ein bisher unbekannter polnischer Lastwagenfahrer mit seinem Brummi die A9 in Richtung Süden. Zwischen den Anschlusstellen Münchberg-Nord und Münchberg-Süd löste sich aufgrund der stürmischen Witterung die mit Metallstangen verstärkte Dachplane des Lastwagens und wehte auf die Gegenfahrbahn. Dort traf die Plane das Auto einer 55-jährigen Schleswig-Holsteinerin. Der Brummifahrer entfernte sich ohne anzuhalten vom Unfallort. Ob er den Vorfall bemerkt hatte ist nicht bekannt.



Die Autoinsassen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Allerdings entstand am Wagen ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.