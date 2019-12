14.12.2019, PP Oberfranken



Autofahrer hatte doppeltes Pech

A9 / KONRADSREUTH, LKR. HOF. Gleich doppeltes Pech hatte am Freitagabend ein Autofahrer auf der Autobahn A9, als er mit seinem Wagen liegen blieb.

Der 68-Jährige aus Burgstädt blieb aufgrund einer Fahrzeugpanne am Freitag, gegen 18.15 Uhr, mit dem Auto seiner Schwester bei starken Schneetreiben liegen. Über Notruf bat er die Beamten der Einsatzzentrale darum, einen Abschleppdienst zu verständigen, da er selbst weder Fahrzeugdokumente noch Geld dabei hatte. Wie in solchen Fällen üblich, kam zunächst eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei zur Überprüfung des Sachverhalts vor Ort. Die Beamten fanden bei ihrem Eintreffen den völlig durchnässten Mann neben seinem Fahrzeug stehen. Der 68-Jährige hatte sich beim Aussteigen nämlich aus seinem wohl nicht ganz modernen Fahrzeug ausgesperrt. Der Schlüssel steckte jedenfalls noch im Zündschloss des abgeschlossenen Autos. Nachdem die Polizisten den Mann erst einmal in den Streifenwagen zum Aufwärmen gesetzt hatten, kümmerte sich anschließend ein Abschleppdienst um das Auto des Mannes aus der Pfalz.