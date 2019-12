12.12.2019, PP Oberfranken



Heiße Asche löst Feuerwehreinsatz aus

KRONACH. Ein mit heißer Asche gefüllter Metallkübel verursachte am Donnerstagvormittag einen Brand im Keller eines Wohnhauses in Kronach. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle, zu einem Personenschaden kam es nicht.

Ein Bewohner des Hauses in der Straße „Im Ziegelwinkel“ hatte am Vorabend heiße Asche in einen Metalleimer gefüllt und diesen im Keller abgestellt. Der Behälter strahlte allerdings noch so viel Wärme ab, dass sich dadurch eine Holzvertäfelung entzündete, hinter der auch noch Holz und Kohle lagerten. Der Kronacher bemerkte die starke Rauchentwicklung selbst und alle Bewohner kamen unverletzt ins Freie. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro.