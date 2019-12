08.12.2019, PP Oberfranken



Fluchtversuch unter Drogen missglückt

A9 / STAMMBACH, LKR. HOF. Als Beamte der Verkehrspolizei Hof Samstagnacht einen litauischen BMW kontrollieren wollten, gab dessen 19-jähriger Fahrer Gas und flüchtete. Erst nach mehreren Kilometern gelang die Anhaltung auf der Autobahn A9 bei Stammbach. Der Grund für die riskante Flucht zeigte sich schnell. Nicht nur, dass der junge Mann keinen Führerschein hatte, er und sein gleichaltriger Beifahrer standen außerdem unter Drogeneinfluss.

Gegen 23.30 Uhr entschlossen sich die Hofer Verkehrspolizisten, den BMW mit litauischer Zulassung einer Kontrolle zu unterziehen. Auf dem Areal der Rastanlage Frankenwald fuhr das Fahrzeug, besetzt mit zwei jungen Männern, auffällig langsam und in Schlangenlinien umher. Den Anhaltesignalen des Polizeifahrzeugs folgte der Fahrer zunächst, plötzlich beschleunigte er jedoch und fuhr wieder auf die A9 Richtung Süden. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, der Flüchtende bremste sie aber wiederholt aus. Erst durch den Einsatz mehrerer Polizeifahrzeuge gelang es nach einer Strecke von etwa 30 Kilometern, das Auto gefahrlos zu stoppen. Wie sich herausstellte, war der junge Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem standen sowohl er als auch sein Mitfahrer deutlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Rahmen einer Durchsuchung fanden die Polizisten in der Tasche des Fahrers noch eine geringe Menge an Amphetamin und Marihuana. Die Fahrt war für die beiden Litauer zunächst beendet. Sie müssen sich nun wegen des unerlaubten Drogenbesitzes und mehrerer Verkehrsdelikte verantworten.