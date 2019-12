07.12.2019, PP Oberfranken



Erneut Baucontainer aufgebrochen

HOF. Mehrere Baucontainer brachen Unbekannte in der Nacht zum Freitag im Stadtgebiet Hof auf. Sie erbeuteten Werkzeuge im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Kontakt zur...

Die Diebe hatten es gezielt auf Baustellen abgesehen. In der Zeit zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr, brachen sie mehrere Baucontainer im Stadtgebiet Hof auf. Sie schlugen im Bereich des Kindergartens in der Fröbelstraße zu, in der Ossecker Straße, Erlhofer Straße und in der Ernst-Reuter-Straße. Durch das gewaltsame Öffnen der Container entstand ein Gesamtsachschaden von zirka 200 Euro. Der Wert der erbeuteten Werkzeuge und Arbeitsgeräte liegt weitaus höher. Nach ersten Erkenntnissen beläuft er sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht auch nach Zeugen.