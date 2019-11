27.11.2019, PP Oberfranken



Rucksack voller Haschisch - 37-Jähriger sitzt in U-Haft

A9 / BERG, LKR. HOF. Den richtigen Riecher hatten am Dienstagnachmittag Fahnder der Grenzpolizeigruppe der Hofer Verkehrspolizei an der Rastanlage Frankenwald-West, als sie im Gepäck eines Reisenden über 900 Gramm Haschisch fanden. Der 37-Jährige sitzt nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof in Untersuchungshaft.

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

Die zivilen Polizisten überprüften die Autoinsassen einer Mitfahrgelegenheit gegen 14.30 Uhr an der Rastanlage, nachdem sie den in Richtung Süden fahrenden Wagen gestoppt hatten. Bei einer Durchsuchung im Rahmen der Schleierfahndung entdeckten die Beamten im Rucksack des 37-jährigen Mitfahrers das gut versteckte Haschisch. Die Fahnder stellten die Drogen sicher und nahmen den Mann aus Berlin vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen übernahmen Drogenspezialisten der Kriminalpolizei Hof. Am Mittwoch erging gegen den Drogenkurier auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Untersuchungshaftbefehl. Er wartet nun in einer Justizvollzugsanstalt auf seine Hauptverhandlung.