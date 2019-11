27.11.2019, PP Oberfranken



Vorsicht vor Taschendieben im weihnachtlichen Trubel

OBERFRANKEN. Sie nutzen den weihnachtlichen Trubel und entkommen mit ihrer Beute in der Regel unbemerkt im Gedränge der Menschenmengen. Damit Taschendiebe insbesondere in der Vorweihnachtszeit schlechte Karten haben, gibt die Oberfränkische Polizei Tipps, um den Langfingern die Diebestour zu erschweren.

Meistens gehen Taschendiebe mit weiteren Komplizen arbeitsteilig vor und bedienen sich vielfältiger Tricks. Entweder rempeln sie ihre Opfer an und verwickeln diese mit fadenscheinigen Fragen in ein Gespräch oder sie treten mit ihnen in Kontakt, indem sie beispielsweise die Kleidung beschmutzen und eine übersteigerte Hilfsbereitschaft zeigen.



Um den Langfingern im vorweihnachtlichen Trubel zu begegnen, setzt die oberfränkische Polizei insbesondere in der Vorweihnachtszeit wieder verstärkt auf uniformierte Streifen, aber auch auf den Einsatz ziviler Polizisten.

Augen auf - Taschen zu!

Grundsätzlich kann jeder Bürger mit entsprechender Aufmerksamkeit und Achtsamkeit einen wichtigen Beitrag leisten, um nicht selbst Opfer der Langfinger zu werden. Taschendiebe lassen sich nämlich oft am typisch suchenden Blick erkennen. Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach den mitgeführten Hand- und Umhängetaschen.

Wenn Sie darüber hinaus folgende Verhaltenstipps beachten, machen Sie es Taschendieben wesentlich schwerer: