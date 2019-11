18.11.2019, PP Oberfranken



Mehrere Einbrüche in kurzer Zeit

KULMBACH. In den Sonntagabendstunden kam es zu mehreren Einbrüchen in den Stadtteilen Herlas und Weiher. Mit Bargeld und Schmuck konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet zudem um Mithilfe.

Kontakt zur...

Ein geschädigter Hauseigentümer in der Straße Söldenacker, Herlas, konnte die Tatzeit sehr genau eingrenzen. Der 81-Jährige verließ gegen 18.30 Uhr sein Anwesen und kehrte eine Stunde später zurück. Er stellte fest, dass einige Zimmer durchwühlt waren und Bargeld sowie Gegenstände im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages fehlten. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Täter über ein rückwärtiges Fenster Zugang zu dem Haus verschafft.



Auf gleiche Art und Weise wurde ein weiteres Wohnhaus in der gleichen Straße angegangen. Auch hier gelang es den Einbrechern, in die Wohnräume vorzudringen. Ob die Täter Wertsachen erbeuteten, wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen noch geklärt.



Im benachbarten Stadtteil Weiher machten sich die Unbekannten in der Alten Forstlahmer Straße an zwei weiteren Anwesen zu schaffen. In einem Fall misslang das gewaltsame Öffnen eines Fensters, es entstand lediglich Sachschaden. Zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr stiegen die Täter dann in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrages.



Bei den Einbrüchen hinterließen die Unbekannten einen Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro.