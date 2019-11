18.11.2019, PP Oberfranken



Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen

FORCHHEIM. Nach dem Einbruch am letzten Montagabend, 11. November 2019, im Stadtteil Reuth konnte die Kriminalpolizei Bamberg zwei Tatverdächtige ermitteln. Die georgischen Staatsangehörigen befinden sich inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg in Untersuchungshaft.

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

Gegen 18.30 Uhr überraschte eine Anwohnerin aus der Winzerstraße eine verdächtige Person, die aus ihrem Haus flüchtete. Das Wohnungsinnere war durchwühlt und es fehlten Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Mit zahlreichen Einsatzkräften fahndete die Polizei, auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, nach dem Täter.

Bereits nach kurzer Zeit nahmen die Beamten einen 32-jährigen Georgier fest, der keine schlüssigen Angaben zu seiner Anwesenheit in unmittelbarer Tatortnähe machen konnte. Sein 35-jähriger Landsmann machte am nächsten Tag auf sich aufmerksam, nachdem er sich, möglicherweise bei der Flucht von dem Grundstück, den Fuß gebrochen hatte und Hilfe benötigte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er sich in einem Graben versteckt gehalten. Er kam zunächst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.



Nach akribischen Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg geführt wurden, erhärtete sich der Tatverdacht gegen die zwei festgenommenen Personen. Am Donnerstagnachmittag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls gegen die beiden Beschuldigten. Beide befinden sich inzwischen in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.