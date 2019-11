08.11.2019, PP Oberfranken



Gestürzten Mann aus Fluss gerettet

NEUSTADT B.COBURG, LKR. COBURG. Die erfolgreiche Rettung eines vermissten 50-Jährigen gelang am Donnerstag zwei Schülern mit Hilfe von Polizisten aus Neustadt bei Coburg.

Der 50 Jahre alte Mann, der schlecht zu Fuß ist, war am Donnerstagabend aus einem Pflegeheim in der Dr.-Schack-Straße als vermisst gemeldet worden. Die alarmierte Neustadter Polizei startete daraufhin mit mehreren Streifenwagen eine Suchaktion. Gegen 20.40 Uhr bemerkten zwei Schüler in der Nähe des Spielplatzes in der Mühlenstraße merkwürdige Geräusche, denen sie nachgingen. Die beiden entdeckten nur kurze Zeit später den Gesuchten, der auf dem Rücken im Fluss lag. Just in diesem Moment stellten die Jugendlichen auch ein Polizeiauto auf der Marienstraße fest, das sie sofort stoppten. Einer der Schüler führte den Polizeibeamten zu der Unglücksstelle am Fluss. Mit einer hinzugerufenen Streife gelang es, den hilflosen Mann aus dem Fluss zu retten. Der zwischenzeitlich eingetroffene Rettungsdienst mit Notarzt übernahm die Versorgung des stark unterkühlten Mannes, der anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass der gehbehinderte Mann aus Unachtsamkeit die Böschung zum Fluss hinuntergestürzt war.