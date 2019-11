07.11.2019, PP Oberfranken



Verkehrsunfall fordert zwei Todesopfer

A9 / NAILA, BERG, LKR. HOF. Zwei Todesopfer forderte in der Nacht zum Donnerstag ein Verkehrsunfall auf der Autobahn A9 bei Naila.

Kurz nach 22.15 Uhr war der 27 Jahre alte Fahrer eines 3er BMW aus dem Zulassungsbereich Kassel auf der Autobahn A9 in nördlicher Richtung. Zwischen den Anschlussstellen Naila und Berg touchierte das Auto auf regennasser Fahrbahn einen Lastwagen. Der BMW schleuderte zunächst in das Heck des Brummis und dann noch gegen die Mittelschutzplanke. Der 27-jährige Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer mit serbischer Staatsangehörigkeit waren in dem Fahrzeug eingeklemmt. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät und er verstarb noch an der Unfallstelle. Um das Leben seines Beifahrers kämpften die Ärzte im Laufe der Nacht. Allerdings verstarb auch er kurze Zeit später im Krankenhaus.



Die Autobahn in Richtung Berlin musste für den Verkehr komplett gesperrt werden. Eine Ausleitung mit Hilfe der Autobahnmeisterei und Unterstützung durch die örtliche Feuerwehr war eingerichtet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle, der die Beamten der Verkehrspolizei Hof unterstützte. Der zuständige Staatsanwalt machte sich selbst ein Bild vom Unfallgeschehen, er ließ den BMW sicherstellen. Der 46-jährige polnische Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die A9 konnte erst in den frühen Morgenstunden nach Abschluss der Reinigungsarbeiten für den Verkehr freigegeben werden. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro.