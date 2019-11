03.11.2019, PP Oberfranken



Vorfahrt missachtet - Vier Verletzte

B173 / NAILA, LKR. HOF. Vier Verletzte und zwei Autos mit Schrottwert ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstagnachmittag in Naila.

Gegen 16.15 Uhr war eine 62-Jährige aus Schwarzenbach a.Wald mit ihre Hyundai auf der Frankenwaldstraße unterwegs und wollte auf die Bundesstraße B173 in Richtung Hof abbiegen. Beim Einfahren missachtete sie die Vorfahrt einer 37 Jahre alten Frau aus Naila, die mit ihrem Suzuki auf der B173 in Richtung Kronach fuhr. Die drei Insassen aus dem Wagen der Unfallverursacherin sowie die Suzuki-Fahrerin erlitten nach ersten Erkenntnissen Prellungen und Schleudertraumata. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die B173 für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um. Gegen die 62-Jährige ermittelt die Polizei Naila nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.