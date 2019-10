26.10.2019, PP Oberfranken



Auseinandersetzung endete mit Stichverletzungen

BAMBERG. Mit Stichverletzungen endete am Samstagmorgen eine Auseinandersetzung am Bamberger Bahnhof. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Kontakt zur...

Kurz nach 4.15 Uhr geriet eine Gruppe junger Leute aus Unterfranken, die am Gleis 1 des Bahnhofes auf den Zug wartete, mit zwei bislang unbekannten Männern in Streit. Im Verlauf der eskalierenden Auseinandersetzung erlitten drei der Wartenden im Alter von 19 und 20 Jahren Stichverletzungen am Oberkörper, bevor die beiden Unbekannten die Flucht ergriffen. Nach einer Erstversorgung durch Beamte der Bundespolizei brachte der Rettungsdienst die Verletzten in ein Krankenhaus. Sie erlitten keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Mehrere Streifenbesatzungen der Bamberger Polizei beteiligten sich an der umgehend eingeleiteten Fahndung nach den Flüchtigen, die bislang ergebnislos verlief. Der Kriminaldauerdienst aus Bamberg hat die Ermittlungen hinsichtlich eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.



Die beiden flüchtigen Männer können nur vage beschrieben werden. Beide sind geschätzte 170 bis 175 Zentimeter groß und 20 bis 30 Jahre alt.