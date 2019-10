21.10.2019, PP Oberfranken



Streit endete mit Messerstich - Tatverdächtiger in Haft

ARZBERG, LKR. WUNSIEDEL. Mit einem Messerstich endete am späten Donnerstagabend ein Streit zwischen zwei polnischen Staatsangehörigen. Polizeibeamte konnten den zunächst geflüchteten Tatverdächtigen festnehmen. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitagmittag Haftbefehl gegen den 31 Jahre alten Beschuldigten.

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

Gegen 23.45 Uhr gerieten am Donnerstagabend der 31-Jährige und sein 23 Jahre alter Landsmann in dem Mehrfamilienhaus in der Ludwigstraße in Streit, in dessen Verlauf der Ältere ein Messer zog. Der 23-Jährige versuchte noch zu flüchten, wurde aber von seinem Kontrahenten mit einem Stich in den Rücken gestoppt. Anschließend flüchtete der Täter aus dem Haus.



Zahlreiche Streifenbesatzungen fahndeten sogleich nach dem 31-Jährigen und erhielten dabei auch Unterstützung von der Besatzung eines Polizeihubschraubers. In den Morgenstunden konnten die Polizeibeamten den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Zwischenzeitlich wurde der verletzte 23-Jährige im Krankenhaus behandelt. Hofer Kriminalbeamte übernahmen die weiteren Ermittlungen. Am Freitagmittag erging gegen den 31-jährigen Polen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Inzwischen befindet sich der Beschuldigte in einer Justizvollzugsanstalt.