21.09.2019, PP Oberfranken



Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

WEIDENBERG, LKR. BAYREUTH. Insgesamt fünf zum Teil schwerverletzte Autoinsassen und ein Sachschaden von rund 33.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom frühen Freitagabend auf der Staatsstraße 2181 bei Weidenberg.

Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 44 Jahre alter Autofahrer aus dem östlichen Landkreis die Staatsstraße 2181 von Bayreuth in Richtung Weidenberg. Auf Höhe Döhlau wollte der 44-Jährige ein vor ihm fahrendes Auto überholen und übersah dabei eine 39-jährige Fahrerin, die mit ihrem Wagen in Richtung Bayreuth unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 44-Jährigen von der Fahrbahn geschleudert und kam unmittelbar vor den Gleisen, die unterhalb der Staatsstraße verlaufen, zum Stehen. Der überholte Wagen wurde ebenfalls, vermutlich unmittelbar nach dem Zusammenstoß touchiert und landete im Straßengraben. Insgesamt erlitten fünf Insassen Verletzungen, wobei die 39-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert werden musste. Auch der 44 Jahre alte Unfallverursacher kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.



Zur genauen Klärung des Unfallherganges kam auf Weisung der Staatsanwaltschaft Bayreuth ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstützte die Polizeiinspektion Bayreuth-Land bei der Unfallaufnahme. Zur Rettung der Verletzten und Bergung der Fahrzeuge, als auch zur Verkehrssperrung waren die umliegenden Feuerwehren eingesetzt. Die Staatsstraße war bis in die späten Abendstunden gesperrt.