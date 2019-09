05.09.2019, PP Oberfranken



Autofahrer schläft ein und verursacht Verkehrsunfall

A93 / SCHÖNWALD, LKR. WUNSIEDEL. Weil er am Steuer einen Sekundenschlaf hatte, verursachte ein 20 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zum Donnerstag auf der Autobahn A93 bei Schönwald einen Verkehrsunfall.

Der Fahrer eines Skoda war auf der A93 in Richtung Norden unterwegs und hatte in Höhe Schönwald einen Sekundenschlaf. Dadurch geriet der 20-Jährige aus der Tschechischen Republik mit seinem Auto ins Schleudern. Es kollidierte zunächst frontal mit der Mittelschutzplanke und kam unfallbeschädigt quer zur Fahrbahn auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Offensichtlich war durch den Verkehrsunfall auch die Beleuchtung des Wagens ausgefallen. Der nachfolgende Fahrer eines Sattelzuges bemerkte den unbeleuchteten Skoda zu spät und fuhr gegen das Auto, das daraufhin in den Grünstreifen geschleudert wurde. Der Fahrer konnte noch selbstständig aus seinem Wagen steigen. Er wurde zur weiteren Untersuchung über Nacht ins Krankenhaus verbracht. Am Skoda entstanden rund 2.000 Euro und am Sattelzug etwa 7.000 Euro Sachschaden. Der Schaden an der Schutzplanke beläuft sich auf rund 1.000 Euro.