24.08.2019, PP Oberfranken



Nach Schlägerei volltrunken zur Polizei

KULMBACH. Nachdem er Opfer einer tätlichen Auseinandersetzung geworden war, suchte ein 41-jähriger Kulmbacher am Freitag die Kulmbacher Inspektion auf. Da er den Weg dorthin volltrunken auf seinem Fahrrad zurücklegte, setzte er sich unfreiwillig selbst der Strafverfolgung aus.

Kurz nach 20 Uhr, war es am Freitagabend im Kulmbacher Stadtpark zu einer Rangelei gekommen. Dabei griff ein 33-jähriger Kulmbacher den 41-jährigen an und zerriss auch dessen T-Shirt. Der ältere der beiden Kontrahenten konnte und wollte den Angriff nicht auf sich sitzen lassen und suchte den Weg zur nahegelegenen Polizeidienststelle. Trotz der räumlichen Nähe zog er es vor, die kurze Entfernung auf seinem Fahrrad zurückzulegen, was grundsätzlich nicht zu beanstanden gewesen wäre. Da den aufnehmenden Beamten aber die Alkoholisierung des Radfahrers nicht verborgen blieb, unterzogen sie ihn einem Alkoholtest. Dieser ergab einen stolzen Wert weit jenseits der zwei Promille und lag somit deutlich über der erlaubten Grenze zur Fahruntüchtigkeit für Radfahrer. Als ursprünglich Geschädigter musste sich der 41-Jährige nun einer Blutentnahme unterziehen und seinen Drahtesel in die Obhut der Ordnungshüter übergeben. Letztere ermitteln jetzt zum einen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den 33-Jährigen, sowie wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 41-Jährigen.