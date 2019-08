24.08.2019, PP Oberfranken



Fahrraddieb überführt

LICHTENFELS. Den richtigen Riecher bewiesen am Freitagnachmittag Polizeibeamte aus Lichtenfels, als sie einen Fahrraddieb überführten, der auch noch Drogen dabei hatte.

Gegen 16 Uhr stoppten die Beamten den 41-jährigen Fahrradfahrer in Schney zu einer Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung stellte sich bei dem Lichtenfelser heraus, dass an seinem Mountainbike der Marke Scott im Wert von etwa 950 Euro die Original-Rahmennummer überlackiert und mit falschen Nummern nachgestanzt wurde. Außerdem entdeckten sie bei dem Mann eine geringe Menge Crystal.



Bei einer anschließenden Wohnungsnachschau entdeckten die Beamten ein weiteres Fahrrad der Marke Cube im Wert von rund 450 Euro. Auch hier wurde an der Rahmennummer manipuliert. Auf der Rückseite des Wohnanwesens konnten die Beamten schließlich noch den Rahmen eines Mountainbikes finden. Wie sich später durch Wiederherstellung der Rahmennummer am Cube Fahrrad herausstellte, wurde dies bereits Ende 2018 in Ebersdorf bei Coburg als gestohlen gemeldet. Die Ermittlungen der Eigentümer der beiden anderen Räder dauern an.