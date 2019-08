06.08.2019, PP Oberfranken



Nach Geldautomatensprengung - Kripo veröffentlicht Bild von Überwachungskamera

RÖSLAU, LKR. WUNSIEDEL. Nach der Geldautomatensprengung am Donnerstag, 1. August 2019, in Röslau, laufen die Ermittlungen von Kriminalpolizei Hof und Staatsanwaltschaft Hof weiter auf Hochtouren. In diesem Zusammenhang veröffentlichen die Beamten ein Bild einer Überwachungskamera, auf dem zwei Männer zu sehen sind sowie ein Foto ihrer auffälligen Regenkleidung und bitten erneut um Mithilfe.

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

Gegen 3.45 Uhr sprengten die zwei Täter den Geldautomaten in der Bankfiliale in Röslau und ergriffen sofort die Flucht. Aufgrund der schnellen und umfangreichen Fahndungsmaßnahmen mit einer großen Anzahl Einsatzkräfte, konnten Polizisten nach Hinweisen aus der Bevölkerung in den folgenden Stunden zwei Tatverdächtige festnehmen. Die beiden in den Niederlanden wohnhaften Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.



Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Hof gehen aufgrund der gesamten Erkenntnisse von einer professionell agierenden Bande aus. Die Ermittlungen, unter anderem zu weiteren Mittätern, dauern an.



Täter trugen auffällige Regenjacke und -hose



Täter bei Tatausführung Foto: Polizei

Mit der Veröffentlichung eines der Bilder der Überwachungskamera in der SB-Filiale, erhoffen sich die Kripobeamten weitere Hinweise auf die männlichen Täter. Beide trugen bei der Tatbegehung eine auffällige dunkelblaue Regenjacke mit dazu passender Regenhose, die mit reflektierenden Streifen versehen sind. Weiterhin waren sie mit einer schwarzen Sturmhaube vermummt.



Im Zuge der Fahndung konnten die Beamten eine offenbar identische Regenjacke bei einem der sichergestellten Fahrzeuge auffinden.

Identische sichergestellte Regenjacke, Quelle: Polizei Vorderseite Rückseite

Täter als Übernachtungsgäste?

Kontakt zur..

Aufgrund weiterer Erkenntnisse aus ihren Ermittlungen halten es die Kriminalbeamten für möglich, dass sich ein oder mehrere Personen vor der Tat in Pensionen, Hotels, Ferienwohnungen oder sonstigen Unterkünften, eingemietet haben.

Die Ermittler bitten um Unterstützung:

Wem sind am Donnerstag, 1. August 2019, Personen mit dunkelblauer Regenjacke bzw. -hose und reflektierenden Streifen aufgefallen?

Wer hat am Donnerstag beobachtet, wie sich Personen, beispielsweise an einem Fahrzeug, umziehen?

Wer hat im Großraum Wunsiedel vor dem Tattag Zimmer beziehungsweise eine Wohnung an verdächtige Personen vermietet oder kann in diesem Zusammenhang Hinweise geben?

Wer kann sonst Angaben machen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.