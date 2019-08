01.08.2019, PP Oberfranken



Geldautomat gesprengt - Umfangreiche Fahndung dauert an

RÖSLAU, LKR. WUNSIEDEL. Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Röslau am frühen Donnerstagmorgen, dauern die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifenbesatzungen aus Hochfranken sowie verschiedenen Unterstützungskräften an. Bei der Sprengung wurden keine Anwohner verletzt. Die Kriminalpolizei Hof hat umfassende Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Kontakt zur.../ Erste Pressemeldung:

Nach bisherigen Erkenntnissen sprengten die Unbekannten, kurz nach 3.45 Uhr, den Geldausgabeautomat der Bankfiliale in der Hauptstraße. Eine Streifenbesatzung der Grenzpolizei Selb traf unmittelbar danach vor Ort auf zwei maskierte Täter. In diesem Zusammenhang setzte eine Beamtin ihre Dienstwaffe ein. Während einer der Männer mit einem motorisierten Zweirad die Flucht ergriff, flüchtete der andere zu Fuß. Es liegen derzeit keine Hinweise vor, dass eine Person verletzt wurde.

Zahlreiche Polizeieinsatzkräfte fahndeten daraufhin nach den Tätern. Hierbei fiel einer Streife kurz darauf in Tatortnähe ein weißer VW Golf aus dem Zulassungsbereich „EU-“ auf, der mit hoher Geschwindigkeit und zeitweise ausgeschaltetem Abblendlicht vor den Beamten flüchtete. Der Fahrer versuchte das Dienstfahrzeug, das mit einigem Abstand folgte, mit Fahrmanövern in der Dunkelheit abzuhängen. Zwischenzeitlich unterstützte auch die alarmierte Besatzung eines Polizeihubschraubers die Beamten am Boden. In einem Waldstück nahe des Selber Ortsteils Heidelheim sprangen die Unbekannten aus dem Auto und flüchteten zu Fuß in die Dunkelheit. Einsatzkräfte sperrten den Bereich weiträumig ab. Derzeit erfolgen Durchsuchungsmaßnahmen des Waldstück mit Unterstützung von Diensthundeführern.



Die Bankfiliale wurde durch die Sprengung stark beschädigt, es entstand ein Sachschaden von geschätzten 100.000 Euro. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Bürgermeister kümmerten sich um sie sowie um ihre vorläufige Unterbringung im Bürgerhaus.



Spezialisten der Fachkommissariate der Kripo Hof nahmen vor Ort sowie an weiteren Einsatzstellen die Ermittlungen auf und führen umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Nach ersten Erkenntnissen sprengten die Unbekannten den Geldautomaten mittels Einleitung von Gas. Inwieweit die Täter Bargeld erbeuteten, steht derzeit noch nicht fest.

Die Ermittler bitten um Mithilfe und fragen:

Wer hat am Donnerstagfrüh, um etwa 3.45 Uhr, Beobachtungen in der Hauptstraße in Röslau gemacht?

Wem ist in diesem Bereich ein motorisiertes Zweirad aufgefallen?

Wer hat den weißen VW Golf mit den Kennzeichen aus Zulassungsbereich „EU-“ gesehen und kann Hinweise zu den Insassen geben?

Wem sind im Bereich des Tatortes und umliegenden Landkreis Kleintransporter oder sonstige Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen aufgefallen?

Wer hat in den Morgenstunden verdächtige Personen gesehen oder Anhalter mitgenommen?

Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?