01.07.2019, PP Oberfranken



Kind mit Hundeleine um den Hals massiv gedrosselt – Tatverdächtiger in Haft

BAMBERG. Weil ein Mann im Bamberger Osten am Freitagabend ein Kind mit einer Hundeleine um den Hals massiv drosselte, sitzt dieser nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Bamberg und die Staatsanwaltschaft Bamberg haben die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

Am Freitag gegen 20.30 Uhr spielte ein Achtjähriger zusammen mit seinem siebenjährigen Freund in einer Grünanlage in der Kantstraße. Aus bislang noch ungeklärten Gründen ging der 39-Jährige, deutlich alkoholisierte Mann auf den älteren Bub zu und drosselte ihn massiv mit einer Hundeleine um den Hals. Ein zufällig vorbeilaufender Zeuge wurde auf die Notlage des Jungen aufmerksam, schritt ein und löste die festgezogene Leine vom Hals des Kindes.



Beamte der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt konnten den alkoholisierten Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen. Der verständigte Rettungsdienst brachte den im Halsbereich verletzten Jungen zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus, aus dem das Kind zwischenzeitlich entlassen wurde. Der Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt.



Gegen den Tatverdächtigen erging am Samstag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Beamte brachten den 39-jährigen Bamberger anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Bamberg dauern an.



Zeugen, die den Übergriff in der Kantstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.